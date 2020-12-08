Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümet protokolü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde imzalandı.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı hükümet protokolüne imza attı.

İmza töreninde, üç partinin milletvekilleri de hazır bulundu.

Saner, protokolün imzalanmasının öncesinde yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından DP ve YDP ile mutabakata vardıklarını kaydetti.

Ülkenin içerisinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini söyleyen Saner, bir an önce bir hükümetin kurulması adına çok özverili çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm dünyada ciddi bir sağlık problemi yaşandığının ve ciddi ekonomik etkilenmeler olduğunun altını çizerek, "Ülkemizde her ne kadar Kovid-19 sağlık açısından diğer ülkelere göre çok iyi noktada olsa da ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığımız bir gerçek. Bir hükümet boşluğu olduğu da bir realitedir. Tüm bunlardan yola çıkan UBP, DP ve YDP bütün imkanlarını seferber ederek bir hükümet protokolü üzerinde uzlaşmıştır. Buradaki tek amacımız KKTC halkına en iyi derecede hizmeti götürme noktasında kesişmiştir." diye konuştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, görüşmeler sırasında hükümetin oluşmasıyla ilgili birçok alternatif modellerin olduğunu ve bu modeller içerisinde bir hükümetin oluşmasıyla ilgili telkinlerde bulunduklarını belirtti.

"Hangi konumda olursak olalım, elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumu hep ifade ettik." diyen Ataoğlu, diğer partilerin de topluma faydalı işler için katkı koymalarının önemine dikkati çekti.

"Muhalefete elimizi uzatıyoruz"

YDP Genel Başkanı Arıklı, imzalanan hükümet protokolünü uygulama noktasında diğer partilere de yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Arıklı, "Muhalefete el birliğiyle, mutabakat sağlayarak, milli mutabakatı mecliste sağlayarak ülkeyi içinde bulunduğu darboğazdan birlikte kurtaralım diyoruz. Muhalefete bu şekilde elimizi uzatıyoruz, umarım sıkarlar ve uzattığımız el havada kalmaz." dedi.

Daha sonra Saner, içerisinde sağlık, ekonomi, Doğu Akdeniz, Kapalı Maraş'ın açılım süreci, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs meselesinin de yer aldığı hükümet protokolünün özetini okudu.

Bakanlıkların dağılımı belli oldu

Saner, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının UBP'de, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının DP'de, Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ise YDP'de olacağını açıkladı.

Yeni kabine listesinin bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulması bekleniyor.