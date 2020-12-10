Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azatlık Meydanı'nda yapılan provalarda Azerbaycan askerlerinin yanı sıra bordo bereli Mehmetçik de yer aldı. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden üç bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak. Bayraktar TB2 SİHA'ların da sergileneceği resmigeçitte Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da yer alacak.

Provaları izleyen Fidan Kurbanova, "Yarın kardeş ülkemiz Türk askerleri de burada olacak. Yarın, onları büyük gururla izlemek için sabırsızlanıyorum." dedi. Mehriban Halilova da "Yarın Erdoğan da gelecek. Hoş gelip sefalar getiriyor. Onun da başımızın üstünde yeri var." diye konuştu. Samire Abdullayeva da duygularını, "Allah Türkleri korusun. Zor günümüzde bizimle oldular. Gerçek kardeşlerimiz olduklarını gösterdiler" sözleriyle ifade etti.