Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslar arası "Halkın Aşı İttifakı" adlı kuruluş, düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimine ilişkin uyarıda bulundu. Sekiz aşı üreticisinin ülkelerle yaptığı anlaşmaya ilişkin verileri analiz eden kuruluşun açıklamasına göre, varlıklı ülkeler 2021'in sonuna kadar nüfusunun beş katına yetecek kadar aşı satın almak üzere anlaşma yaptı. Yüksek gelirli ülkelerin nüfusu, dünyanın sadece yüzde 14'ünü oluştursa da üretilecek aşıların şimdiden yüzde 53'ünü satın aldı. Kanada, nüfusunu beş defa aşılayacak miktarda, Avrupa Birliği ülkeleri de 450 milyon nüfus için iki milyar doz aşı anlaşması yaptı. Fakat dar gelirli 70 ülkede gelecek yıl sadece 10 kişiden biri aşılanabilecek. Afrika ülkelerinin ise aşıya en erken 2021’in Ocak sonunda erişmeye başlayacağı ifade edildi. Afrika Birliği'nin özel elçisi ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü adayı Ngozi Okonjo-Iweala, “Dünyada bir kişide bile Covid-19 virüsü kalsa kimse güvende olmaz. Bu yüzden Nijerya gibi düşük-orta gelirli ülkeler gözardı edilmemeli” dedi.