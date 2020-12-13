Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin İHA, SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayan Wallace, yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurguladı. Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti. İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.