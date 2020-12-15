Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, 2019'da BMW'den Volkswagen'e transfer olan Murat Aksel'in satın alma departmanını devralacağını duyurdu. Volkswagen, Murat Aksel'le birlikte ilk defa yönetim kuruluna Türk asıllı bir üst düzey yönetici atamış oldu.

Murat Aksel kimdir?

Murat Aksel, 1972'de İnegöl'ün bir köyünde doğdu. Aksel, 2 yaşındayken ailesi Almanya’ya göç etti. Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde mesleki kariyerine başladı. Burada hızla yükseldi. Opel’den 2001 yılında sorumlu yönetici olarak General Motors ve Turin’de Fiat’a transfer oldu, buradan General Motors’un elektrikli araçlardan sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti.

2009’da ise tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak BMW’ye transfer oldu. 2019'da BMW'den Volkswagen'e geçen Aksel yönetim kurulunda çalışmalarına devam ediyor.

47 yaşındaki Murat Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Mesleki kariyerine 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde başlayan Aksel, kariyerinde hızla yükseldi. Opel’den 2001 yılında sorumlu yönetici olarak General Motor ve Turin’de Fiat’a transfer olan Aksel, buradan General Motor’un elektrikli araçlardan sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti. 2009’da ise tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak BMW’ye transfer oldu.