Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazon’un satın aldığı sürücüsüz araç şirketi Zoox, tasarladığı robot taksisini tanıttı. Elektrikle çalışan, tamamen sürücüsüz olarak imal edilen araç birbirine bakar vaziyette 4 yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı. Saatte 120 kilometre hız yapabilen araç, bu kapasitesiyle endüstride ilk. İki pili bulunan araç tek şarjla 16 saat gidebiliyor.

Zoox, ABD’de San Francisco ve Las Vegas gibi büyük şehirlerin arasında kullanılacak araçları için yakında bir uygulama çıkaracak. Zoox’un icra kurulu başkanı Aicha Evans, “Şirketimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan aracımız, trafik kazaları ve karbon emisyonları gibi alarm verici istatistiklerin bulunduğu bir sırada insanların A noktasından B noktasına güvenli ve çevreyi kirletmeden ulaşmasını sağlayacak” dedi.

Aracın dört bir tarafı, kör nokta bırakmamak için kameralar, radarlar ve sensörlerle dolduruldu.