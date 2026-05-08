Instagram’da “uçtan uca şifreleme” (E2EE) özelliğinin küresel ölçekte sonlandırıldığına yönelik iddia, gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bu gelişme, mesaj güvenliğine dair endişeleri artırırken kullanıcılar büyük soru işaretleri taşıyor. Sosyal medyada özel yazışmaların ne kadar korunduğu yeniden gündemde.

İddiaya göre yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte Instagram kullanıcılarının mesajlaşma sisteminde “ultra güvenli” şifreleme altyapısından vazgeçildi. Bu durumun, mesaj içeriklerine erişim ve veri güvenliği konusunda önemli değişiklikler doğurabileceği öne sürülüyor.

Sosyal medya platformu Meta’nın, Instagram’da kullanılan “uçtan uca şifreleme” (E2EE) özelliğini küresel ölçekte sonlandırdığına yönelik iddialar teknoloji gündeminde geniş yankı uyandırdı. Henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, ortaya atılan bu değişiklik kullanıcı gizliliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

MESAJLAR ARTIK GÜVENDE DEĞİL Mİ?

Söz konusu iddialara göre, uçtan uca şifrelemenin kaldırılmasıyla birlikte Instagram mesajlaşma sisteminde bazı kritik değişiklikler gündeme geliyor. Bunlar arasında Meta’nın belirli koşullarda mesaj içeriklerine erişebileceği, ayrıca medya dosyaları ve sesli mesajların da bu kapsama dahil olabileceği yönündeki yorumlar yer alıyor.

Ayrıca platformun, standart şifreleme sistemine geçiş yaparak gerektiğinde yasal süreçler çerçevesinde veri erişimine imkân tanıyabileceği de iddia ediliyor. Kullanıcılara ise sohbet geçmişlerini kaybetmemeleri için verilerini indirme seçeneği sunulabileceği belirtiliyor.

Meta’nın bu yönde bir adım atmasının gerekçesi olarak, uçtan uca şifreleme özelliğini aktif kullanan kişi sayısının düşük olması gösteriliyor. Ancak teknoloji çevrelerinde bu açıklamanın yeterli olmadığı görüşü hâkim.