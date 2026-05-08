Instagram'da gizlilik bitti! Mesajlar artık güvende değil mi?
Instagram’da “uçtan uca şifreleme” (E2EE) özelliğinin küresel ölçekte sonlandırıldığına yönelik iddia, gizlilik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bu gelişme, mesaj güvenliğine dair endişeleri artırırken kullanıcılar büyük soru işaretleri taşıyor. Sosyal medyada özel yazışmaların ne kadar korunduğu yeniden gündemde.
Sosyal medya platformu Meta’nın, Instagram’da kullanılan “uçtan uca şifreleme” (E2EE) özelliğini küresel ölçekte sonlandırdığına yönelik iddialar teknoloji gündeminde geniş yankı uyandırdı. Henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, ortaya atılan bu değişiklik kullanıcı gizliliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
İddiaya göre yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte Instagram kullanıcılarının mesajlaşma sisteminde “ultra güvenli” şifreleme altyapısından vazgeçildi. Bu durumun, mesaj içeriklerine erişim ve veri güvenliği konusunda önemli değişiklikler doğurabileceği öne sürülüyor.
MESAJLAR ARTIK GÜVENDE DEĞİL Mİ?
Söz konusu iddialara göre, uçtan uca şifrelemenin kaldırılmasıyla birlikte Instagram mesajlaşma sisteminde bazı kritik değişiklikler gündeme geliyor. Bunlar arasında Meta’nın belirli koşullarda mesaj içeriklerine erişebileceği, ayrıca medya dosyaları ve sesli mesajların da bu kapsama dahil olabileceği yönündeki yorumlar yer alıyor.
Ayrıca platformun, standart şifreleme sistemine geçiş yaparak gerektiğinde yasal süreçler çerçevesinde veri erişimine imkân tanıyabileceği de iddia ediliyor. Kullanıcılara ise sohbet geçmişlerini kaybetmemeleri için verilerini indirme seçeneği sunulabileceği belirtiliyor.
Meta’nın bu yönde bir adım atmasının gerekçesi olarak, uçtan uca şifreleme özelliğini aktif kullanan kişi sayısının düşük olması gösteriliyor. Ancak teknoloji çevrelerinde bu açıklamanın yeterli olmadığı görüşü hâkim.
Ortaya atılan iddialar kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Çocuk istismarıyla mücadele eden bazı kuruluşlar, şifreli iletişimin zorlaşmasının güvenlik birimlerinin çalışmalarını kolaylaştırabileceğini savunarak muhtemel değişikliği olumlu karşıladı.
Öte yandan gizlilik savunucuları ve sivil toplum kuruluşları ise bu tür bir adımın kullanıcı mahremiyeti açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek endişelerini dile getiriyor. Özellikle gazeteciler, aktivistler ve hassas iletişim kuran kullanıcılar için uçtan uca şifrelemenin kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.
GÖZLER META’DAN GELECEK AÇIKLAMADA
Söz konusu iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Meta cephesinden konuya ilişkin net bir açıklama yapılmış değil. Gözler, şirketin resmi bilgilendirmesine çevrilmiş durumda.