Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran ve Ürdün, İngiltere ile tüm uçak seferlerini 2 hafta boyunca askıya aldı.

İran yönetimi, İngiltere’den İran’a yapılan uçak seferleri ve yine İran’dan bu ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar gereği 2 hafta askıya alındığını duyurdu. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad, salgında ortaya çıkan yeni şartlar nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi. Ademnejad, kararın İran vatandaşlarını salgından korumak için Sağlık Bakanlığı tarafında alındığını belirtti.

Ürdün, İngiltere'ye uçuşları durdurdu

Ürdün Hükümeti Sözcüsü Ali Ayid yaptığı açıklamada, İngiltere'de koronavirüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesi nedeniyle hükümetin İngiltere'den gelen tüm uçuşları bugünden itibaren 2 hafta boyunca durdurma kararı aldıklarını söyledi. Ayid, kararın İngiltere'deki epidemiyolojik durumdaki gelişmeler nedeniyle ve ülkedeki epidemiyolojik durumun istikrarını sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Birçok ülke uçuşları askıya aldığını duyurmuştu

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğraması ve ülkede vaka sayısının hızla artması nedeniyle Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye de İngiltere’ye uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.