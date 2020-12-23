Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çita, tüm temkinli davranışlarına rağmen timsaha av olmaktan kurtulamadı. Bir anda suyun içinden fırlayan dev timsah, güçlü dişleriyle çitayı boğazından yakaladı. Çitanın çırpınışları arasında timsah, avını gölete çekerek suya daldı ve gözlerden kayboldu. Diğer çitaların ise uzun süre göleti gözledikleri görüldü. Dehşet verici görüntüleri South African WildEarth'ten safari rehberi Busani Mtshali (30) çekti.