Çita, tüm temkinli davranışlarına rağmen timsaha av olmaktan kurtulamadı. Bir anda suyun içinden fırlayan dev timsah, güçlü dişleriyle çitayı boğazından yakaladı. Çitanın çırpınışları arasında timsah, avını gölete çekerek suya daldı ve gözlerden kayboldu. Diğer çitaların ise uzun süre göleti gözledikleri görüldü. Dehşet verici görüntüleri South African WildEarth'ten safari rehberi Busani Mtshali (30) çekti.
Çita su içerken timsaha av oldu
23.12.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Afrika’da Phinda Özel Av Hayvanları Koruma Alanı’nda çita yavrusu, son derece tedirgin bir şekilde su kenarında susuzluğunu gideriyordu.
Etiketler : Çita,
755030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755030.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER