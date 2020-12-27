Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlunun kendisinden emin, konuşkan biri haline geldiğini belirten annesi Hayley, çocuğundaki bu dönüşümün tamamen Fern sayesinde olduğunu söylüyor. Çocuğunun sürekli Fern’le oynadığını ve uyuyuncaya kadar onunla birlikte olduğunu belirten Hayley, “Ayrılmaz ikili oldular. Oğlumun ilk teması insanlarla değil Fern’le oldu. O gerçek bir hayvansever, hayvanları insanlara tercih ediyor. Oğlum artık mükemmel konuşuyor, hatta biraz geveze bile diyebilirim” diye konuştu. Hayley ve kocası Karsten, şimdi Facebook’taki sayfalarında, otizmli çocuğu olan ailelerin yardım köpeği edinebilmeleri için yardım topluyor.