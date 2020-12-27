Oğlunun kendisinden emin, konuşkan biri haline geldiğini belirten annesi Hayley, çocuğundaki bu dönüşümün tamamen Fern sayesinde olduğunu söylüyor. Çocuğunun sürekli Fern’le oynadığını ve uyuyuncaya kadar onunla birlikte olduğunu belirten Hayley, “Ayrılmaz ikili oldular. Oğlumun ilk teması insanlarla değil Fern’le oldu. O gerçek bir hayvansever, hayvanları insanlara tercih ediyor. Oğlum artık mükemmel konuşuyor, hatta biraz geveze bile diyebilirim” diye konuştu. Hayley ve kocası Karsten, şimdi Facebook’taki sayfalarında, otizmli çocuğu olan ailelerin yardım köpeği edinebilmeleri için yardım topluyor.
Otizmli çocuk, köpeği sayesinde sessizlikten kurtuldu
27.12.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çoğu otizmli gibi İngiltere’de Leon Kirby-Bulner isimli çocuk da kendisine ait, sessiz bir dünyada yaşıyordu. Şimdi 4 yaşında olan Leon daha bebekken, Hampshire’da ailesinin 2017’de getirdiği Fern isimli köpekle tanıştı. Köpek, çocuğun hayatına renk getirdi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : otizm,
755828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755828.aspx
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