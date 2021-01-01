Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin daha bulaşıcı olan korona virüsünün (Covid-19) mutasyonuna ilişkin açıklamasının ardından birçok ülke sınırlarını İngiltere’ye kapatmıştı. İngiltere’ye uçuş yasağı koyan ülkelerden biri de Filipinler olmuştu. Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, ABD’nin Florida eyaletinde Covid-19’un yeni mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, ABD’ye yönelik 3 Ocak’tan itibaren seyahat kısıtlaması uygulanacağını belitti. Harry Roque yaptığı açıklamada, 15 Ocak'a kadar sürecek olan seyahat kısıtlamasının Filipinler'e varmadan önceki 14 gün içinde ABD'de bulunan kişileri kapsadığını ifade etti.

Filipinler Ulaştırma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Covid-19’un mutasyona uğramış yeni türünün ülkeye girişini engellemek için seyahat yasağının kapsamını genişlettiğini açıklamıştı. Bakanlık, 15 Ocak’a kadar belirli ülkelerden gelen Filipinlilerin ve yabancıların ülkeye alınmayacağını bildirmişti.