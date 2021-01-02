Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arakanlı Müslümanlar zor günler geçirirken bazı Müslüman ülkelerde kutlamalar ise tepki çekti. Birleşik Arap Emîrliklerinde (BAE) bulunan dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Halife yakınlarında kutlamalar yapıldı. Gökdelene çeşitli ülkelerin bayrakları yansıtılırken Orta Doğu’daki bazı ülkelerde de kutlamalar yapıldı.