Arakanlı Müslümanlar zor günler geçirirken bazı Müslüman ülkelerde kutlamalar ise tepki çekti. Birleşik Arap Emîrliklerinde (BAE) bulunan dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Halife yakınlarında kutlamalar yapıldı. Gökdelene çeşitli ülkelerin bayrakları yansıtılırken Orta Doğu’daki bazı ülkelerde de kutlamalar yapıldı.
Arakanlılar dünyanın gözyaşı
02.01.2021 - 06:22 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya zorlu geçen bir yılın ardından 2021'e girdi. Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ise yılın son günlerinde gemilerle sel ve kasırgalara karşı savunmasız olduğu bilinen Bhasan Char adasına zorla gönderildi.
Etiketler : arakan,rohingya,arakanlı müslümanlar,
756969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756969.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER