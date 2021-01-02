Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in görevi bırakıp koltuğunu Kasım Tokayev’e devretmesinin ardından ülkede radikal değişiklikler ve reformlar devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından en çok kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda eleştirilen Kazakistan, bu algının ortadan kalkması için yeni bir reforma daha imza attı.



Cumhurbaşkanı Tokayev, BM’nin ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolü’nün parlamento da onaylanmasının ardından protokolü imzaladı. Tokayev’in imzaladığı protokole göre, ülkede savaş halleri dışında idam cezası uygulanmayacak ve ceza infaz konusunda yeni bir çalışma yapılacak.



Geçtiğimiz Eylül ayında Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, BM’nin protokolünü parlamentoya sunmuş bu protokol milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2003 yılında idam cezası infazlarını süresiz olarak durdurulması yönünde talimat vermiş fakat ülkenin anayasasından idam cezası kaldırılmamıştı.