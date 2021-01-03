Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatta ilk kez jet ski kullanan Dale’in 40 dakika sürmesini planladığı seyahat, 4,5 saat sürmüştü. İskoçyalı aşığı bu maceralı seyahate, pandemi tedbirleri sebebiyle adanın tüm geliş gidişleri sıkı kontrole tabi tutması yöneltti. Mahkeme, ziyaretiyle sadece kendisini değil tüm adayı tehlikeye soktuğu için Dale’i hapse mahkum etti. “Jetskili Romeo” olarak adlandırılan Dale, 10 gün hapis yatıp cezasını tamamladıktan sonra ilk kez konuştu.

Sunday Mirror gazetesine açıklamalarda bulunan Dale, “Suya ilk temas edince iliklerime kadar üşüdüm. Korkunçtu. Dev bir dalgada denizcilik GPS cihazım düştü. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Kendimi rezil bir James Bond gibi hissettim. Ada halkını tehlikeye düşürdüğüm için özür dilerim. Her şeyi aşkım için yaptım” dedi.

Dale, yaptığıyla "efsane" olarak kabul edildiğini, New York Times dahil dünyanın birçok yerinden gazetelerin kendisiyle röportaj yapmak istediğini söyledi.