Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Geleceğimizi AB'de görüyoruz" açıklamasıyla başlayan Avrupa Birliği (AB) ile yeni dönemin karşılıklı ilk somut adımları, bu ay atılıyor. Brüksel, Ankara'nın diyalog çağrılarına kayıtsız kalmazken; Türkiye ve AB, bu aydan itibaren yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirecek. Karşılıklı ziyaretlerin sıklaştığı, yüz yüze temasın en yoğun dönemine ocak ayı damgasını vuracak.

MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR

Diplomasi trafiği bugün İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'in Türkiye ziyaretiyle başlıyor. Ankara'da temaslarda bulunacak İrlandalı Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşecek. Ardından Çavuşoğlu, AB ülkelerinde yoğun mesaiye çıkacak. Çavuşoğlu ilk olarak İspanya ve AB Konseyi dönem başkanlığını Almanya'dan devralan Portekiz'e gidecek. Bu ay ortasında ise Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, Türkiye'ye gelecek. Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de ay sonu için planlanan Üçlü AB-Türkiye Zirvesi hazırlıklarını ele alacak.

ANKARA'DA ÜÇLÜ ZİRVE

En kritik görüşme ise bu ay sonunda yapılacak. AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Üçlü AB-Türkiye Zirvesi formatında gerçekleşecek toplantıda; 18 Mart Göç Mutabakatı'nın revize edilmesinden vize serbestisine, Gümrük Birliği Antlaşması'nın güncellenmesinden Yunanistan-Türkiye gerilimine kadar pek çok konu masada olacak. Zirvede Türkiye'nin teklif ettiği Doğu Akdeniz Konferansı da gündeme gelecek.

Öte yandan, yine bu ay yargı reformu, göç, AB mali yardımları ve ikili siyasi ilişkilerin değerlendirileceği, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla 7. Reform Eylem Grubu Toplantısı yapılacak.