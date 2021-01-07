Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 69 bin 960 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 929 bin 778'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 407 bin 81'e çıktı.