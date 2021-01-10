Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Demokratlar, Kongre baskını olayından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'a karşı yeni bir azil süreci başlatmaya hazırlanıyor. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, hafta başında Trump'a karşı harekete geçmeyi planlıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat vekillerle yaptığı toplantıda, “Trump'ın Mike Pence tarafından görevden alınmasını tercih ettiğini”, ancak bunun olmaması durumunda kendilerinin azil sürecini başlatacaklarını söyledi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Kongre baskını dolayısıyla Trump’ı sorumlu tutan Demokratların, çoğunluğu ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisinde hızlı bir şekilde azil soruşturması açıp ardından Meclis Genel Kurulunda oylama yapabilecekleri belirtiliyor. 20 Ocak’ta görev süresi sona erecek olan azil sürecinin, Temsilciler Meclisinden geçse bile Senatoya gelmesi ya da oylanması beklenmiyor. Cumhuriyetçilerin 50 sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın azledilebilmesi için en az üçte iki çoğunluğun evet demesi gerekiyor. Temsilciler Meclisinde azil oylaması yapılır ve Trump suçlanırsa “hakkında iki kere azil suçlaması yapılan” ilk başkan olarak Trump kayıtlara geçecek.

HALK DESTEĞİNİ KAYBETTİ

ABD’de Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından, olayların sorumlusu olarak görülen Donald Trump’a yönelik tepkiler devam ediyor. Reuters ve Ipsos’un ortaklaşa yaptığı bir ankette halkın yüzde 57’sinin Trump'ın görev süresi bitmeden bir an önce görevden alınmasını desteklediğini ortaya çıkardı.