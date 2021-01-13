Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılmasına izin vererek sürü bağışıklığı oluşturmayı hedefleyen İngiltere ve İsveç'in bu stratejilerinde başarısız olması, binlerce kişinin ölümüne yol açtı. İngiltere, 81 bin 950 can kaybıyla İtalya’yı geçerek bir kez daha “Avrupa'da Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke” oldu. İlk vakanın 31 Ocak'ta kayıtlara geçtiği İngiltere’de ilk ölüm 6 Mart 2020’de görüldü. Birçok ülkenin aksine Çin veya İtalya'yla uçuşları durdurmayan İngiltere hükûmeti, salgına hazırlanmak için zamanı olmasına rağmen bunu boşa harcadı. Hatalar zincirine her geçen gün bir halka eklendi. Londra Emperyal Koleji, “sürü bağışıklığı stratejisinin” 300 bin ölümle sonuçlanacağını açıklamasının ardından hükûmet geri adım attı. Okul, kafe ve diğer birçok kurum ve kuruluşun kapatılmasına karar verildi fakat virüs ülkenin tamamına çoktan yayılmıştı. Bir başka ülke olan İsveç de “sürü bağışıklığı” stratejisinde yanıldı. İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, hükûmetin başarısız olduğunu bu yüzden binlerce kişinin öldüğünü açıkladı. Uppsala Üniversitesinden Prof. Dr. Björn Olsen, İsveç stratejisini “Rus ruletine” benzetti. Komşu ülkeler, “sürü bağışıklığı” sistemini uyguladığı için İsveç’e sınırlarını altı ay boyunca kapattı. LONDRA