Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft’un kurucusu ve 121 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi Bill Gates, hızla tarım arazisi satın almaya başladı. The Land Report kurumunun bildirdiğine göre Gates, ABD’nin 18 eyaletinde 242.000 dönüm ekilebilir arazi satın aldı. 65 yaşındaki Gates’in Louisiana’da 69.071, Arkansas’ta 47.927, Arizona’da 25.750, Nebraska’da 20.588 ve Washington eyaletinde 16.097 dönüm arazisi var. Gates, büyük çaplı alımlarına rağmen halen ülkede en büyük tarım arazisi sahibi ilk 100 kişi arasında değil. Birincilik, Liberty Media başkanı Amerikalı iş adamı John Malone’da bulunuyor. Malone’un 2,2 milyon dönüm arazisi var. Gates’in tarım arazilerine niçin bu kadar yatırım yaptığı bilinmiyor ama bunun iklim değişikliğiyle ilgili kaygılardan kaynaklandığı sanılıyor. Microsoft kurucusu, yatırımları kendisine ait Cascade Investment kuruluşu üzerinden yapıyor. Amerikalı iş adamının tarım arazisi portföyünü Michael Larson yürütüyor. Bill ve Melinda Gates çifti, Larson’u 1994’te mülkiyet portföylerini çeşitlendirmesi için tutmuştu.