Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 265 kişinin enfekte olduğu, 194 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 849'a, vakaların 104 bin 606'ya, iyileşenlerin 71 bin 187'ye yükseldiği ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 332 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 282 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 84'e, vakaların 264 bin 647'ye, iyileşenlerin 157 bin 202'ye çıktığı aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 1152 kişinin enfekte olduğu, 1329 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 43'e, vakaların 462 bin 542'ye, iyileşenlerin 437 bin 955'e yükseldiği ifade edildi.