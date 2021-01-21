Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin çok zor olduğunu belirterek "Bu, sıra dışı sıkıntılı ve olağanüstü zamanın geçmesinden sonra Çin-ABD halklarının daha güzel bir geleceği hak ettiklerini düşünüyorum. Başkan Joe Biden’ın ABD yönetiminde başarılı olabilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hua, Biden'ın yemin töreninde birçok kez "birlik" kelimesini kullandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bunun (birlik) kesinlikle Çin-ABD ilişkilerinin tamamen ihtiyaç duyduğu şey olduğunu düşünüyorum çünkü geçen 4 yıl herkesin de gördüğü gibi ABD'de bazı Çin karşıtı siyasiler aşırı şekilde yalana başvurdu, nefret ve ayrılığı körükledi. Çin ve ABD halkları bu durumdan derinlemesine zarar gördü."

"İkili ilişkiler doğru yörüngeye girmeli"

Çin ve ABD ilişkilerinin bir an önce doğru yörüngeye girmesi yönünde beklentinin varlığına dikkati çeken Hua, iki ülke arasında bazı ayrılıkların bulunmasının çok normal olduğunu söyledi.

Hua, Trump döneminde ikili ilişkilerde "yakılan köprülerin yeniden inşa edilmesi, bozulan yolların onarılması" gerektiğini kaydederek "Çin ve ABD karşılıklı cesaret göstermeli, bilgeliği ortaya koymalı, birbirini dikkatli şekilde dinlemeli, karşılıklı saygı temelinde yüz yüze bakmalı. Bu, iki büyük ülkenin alması gereken sorumluluk ve uluslararası toplumun da beklentisi." ifadesini kullandı.

Çin, ABD’nin uluslararası örgütlere dönmesinden memnun

Sözcü Hua, Biden'ın göreve gelmesinin ardından ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü ve Paris İklim Anlaşması'na dönmesine yönelik imzaladığı kararnameye ilgili, "ABD'nin uluslararası anlaşma ve örgütlere dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Trump, döneminde Çin-ABD ilişkileri birçok alanda fırtınalı şekilde seyretmişti. Çin hükümeti dün Trump'ın, yönetimi Biden'a devretmesinin hemen akabinde eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dahil 28 üst düzey Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Açıklamada "Geçen birkaç yılda, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi menfaatleri, ön yargıları, nefretleri nedeniyle iki ülke halklarının çıkarlarını dikkate almayan, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale eden, çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve iki ülke ilişkilerini ciddi şekilde bozan bir dizi plan yaptılar, desteklediler ve uyguladılar." ifadesi kullanılarak söz konusu 28 yetkilinin Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerine girişinin yasaklandığı bildirilmişti.