Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde (KKTC) 17.27’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Deprem, başkent Lefkoşa ve Girne’de de hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa attı.
KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem
21.01.2021 - 17:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : deprem,
761622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/761622.aspx
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