Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede şu ana kadar başkanlık koltuğuna 46 kişi otursa da bazıları, bu farklı davranışları sebebiyle hâlâ hafızalardan kazınmadı. İşte o ABD başkanlarının dikkat çekici özellikleri:

1- GEORGE WASHINGTON

YEMİN TÖRENİNE BORÇ PARAYLA KATILDI

ABD'nin ilk başkanı olan George Washington, 30 Nisan 1789 - 4 Mart 1797 arası görevini sürdürdü. 1799'da hayatını kaybeden Washington, parasızlıktan kendi yemin törenine borç aldığı parayla gidebildi. Portatif güneş saatiyle dolaşan Washington’ın dişleri de takmaydı.

4- JAMES MADISON

45 KİLOLUK BAŞKAN

Amerika Birleşik Devletleri’nin 4. başkanı olan James Madison, 4 Mart 1809 - 4 Mart 1817 tarihleri arasında görev yaptı. 1,63 cm boyu ve 45 kilogramlık ağırlığı ile en ufak Amerikan Başkanı olarak biliniyordu. Felsefeyle de uğraşan Madison'un, Virginia eyaletine bağlı Orange kasabasında tütün çiftliği bulunuyordu.

9- WILLIAM HENRY HARRISON

BAŞKANLIĞA DOYAMADI, REKORU KIRILAMADI

4 Mart 1841'de 9. ABD Başkanı olan Harrison, bir ay görevde kalabildi. En kısa görevde kalan başkan olan Harrison, en uzun koşma yapan kişi olarak da rekor kırdı. Seçilişinin ardından soğuk bir havada ceketsiz hâlde konuşma yapan Harrison, zatürre olup öldü.

28- THOMAS WOODROW

ATLANTİK’İ GEÇEN TEK BAŞKAN

Demokrat Parti üyesi olan Thomas Woodrow Wilson, 4 Mart 1913 - 4 Mart 1921 tarihleri arasında iki dönem başkanlık yaptı. Wilson, görev süresi boyunca Beyaz Saray’ın bahçesinde koyun sürüsü yetiştirerek, herkesi şaşırtmayı başardı. Nobel ödüllü olan başkan, görevdeyken Atlantik'i geçen ilk başkan oldu.

29- WARREN G. HARDING

BEYAZ SARAY’I KUMARHANEYE ÇEVİRDİ

ABD'nin 29. başkanı olan ve Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Warren G. Harding, 4 Mart 1921 - 2 Ağustos 1923 tarihleri arasında görev yaptı. Warren G. Harding’in, haftada iki defa poker partisi düzenlediği ve Beyaz Saray’da viski servisi yaptığı biliniyor.

30- CALVIN COOLIDGE

İŞARET DİLİYLE KONUŞUYORDU

Harding'in ani ölümü sonrası başkan yardımcısı olduğu için Calvin Coolidge göreve getirilen isim oldu. 2 Ağustos 1923 - 4 Mart 1929 tarihleri arasında ABD'nin 30. Başkanı olarak görev yapan Coolidge, işaret dili biliyordu. Ailesiyle gizli konularda işaret diliyle iletişim kuruyordu.

31- HERBERT C. HOOVER

ÇİNCE BİLİYORDU

1928 yılında Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak başkan seçilen Herbert C. Hoover, I. Dünya Savaşı yıllarında açlıktan kırılan Batı ve Doğu Avrupa ülkelerine yiyecek yardımında öncü oldu. Hoover da gizlilik gerekli olduğunda yardımcılarıyla Çince konuşmayı tercih ediyordu.

32. FRANKLIN R. ROOSEVELT

“DÖRT DÖRTLÜK” BAŞKAN!

ABD'nin 32. başkanı olan Franklin D. Roosevelt, ülkenin en uzun süreyle görevde kalan başkanı. Tam dört defa başkanlığa seçilen Roosevelt dışında ikiden fazla seçilmiş hiçbir başkan olmadı. II. Dünya Savaşı’nda büyük rol oynayan Roosevelt, ülkesinin zaferini göremeden öldü.

33- HARRY S. TRUMAN

‘ATOM’LA DÜNYAYI YIKTI

Roosevelt'in ani ölümü sonucu, başkan yardımcısı olan Truman göreve getirildi. 20. yüzyılda üniversite mezunu olmayan tek başkan olan Truman, Hiroşima’ya atom bombası atılması emrini veren isimdi. Emri dile getirdiği günün gecesinde ise güzel bir uyku çekmişti.

35- JOHN F. KENNEDY

SUİKASTA KURBAN GİTTİ

John F. Kennedy, 20 Ocak 1961'den 22 Kasım 1963'e kadar ABD’nin 35. başkanı olarak görev yaptı. Katolik ilk başkan olan Kennedy’nin kendisine yatıştırıcı maddeler veren doktorun lisansı, sahte reçete düzenlemekten iptal edildi. Kennedy suikasta kurban gitti.

37- RICHARD NIXON

İSTİFA EDEN TEK BAŞKAN

20 Ocak 1969’ta ABD'nin 37. başkanı Richard Nixon, ilk defa savunma harcamalarından fazla sosyal harcama yapan başkan olarak tarihe geçti. Nixon, Watergate Skandalı sonucunda görevi bıraktı. Böylece ABD tarihinin istifa eden ilk ve tek başkanı oldu.

38- GERALD FORD

17 GÜNDE İKİ DEFA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Nixon yerine göreve getirilen Gerald Ford, 9 Ağustos 1974 - 20 Ocak 1977 tarihleri arasında başkanlık yaptı. Ülkenin 38. başkanı olan Ford, 17 günde iki ayrı öldürme teşebbüsünden kurtulmayı başardı. Michigan Üniversitesi futbol takımında olan Ford, Yale’de hukuk okudu.

38- JIMMY CARTER

UFO’LARA İNANIRDI

Demokrat Parti üyesi olan Carter, 20 Ocak 1977 - 20 Ocak 1981 tarihleri arasında görev yaparak, ABD'nin 39. başkanı oldu. UFO gördüğünü dile getiren Carter, büyücülüğe de çok inanırdı. Kaybolan bir uçağın yerini bulmak için bir falcıya danışılmasını emretmişti.

44- BARACK OBAMA

İLK VE TEK SİYAHİ

2008 seçimlerinde ABD'nin 44. devlet başkanı seçilerek, 20 Ocak 2009'da görevi George W. Bush'tan devraldı. 2009 - 2017 tarihleri arasında iki dönem görev yapan Obama, ABD'de başkan seçilen ilk siyahi kişi oldu.

45- DONALD TRUMP

DÜNYANIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

ABD’nin 45. başkanı Donald Trump, en zengin başkan olarak tarihe geçti. Birçok tartışmalı karara imza atan Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti, ABD’yi uluslararası sözleşmelerden çıkardı. En son ise taraftarlarını gaza getirip ABD Kongre binasını

bastırttı.

EN YAŞLI BAŞKAN JOE BIDEN

44. Başkan Obama’nın yardımcılığını da yapan 78 yaşındaki Biden, ülkenin en yaşlı başkanı olarak tarihe geçti.



