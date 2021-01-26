Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 337 kişinin enfekte olduğu, 1031 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 172'ye, vakaların 466 bin 626'ya, iyileşenlerin 443 bin 472'ye yükseldiği ifade edildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 258 kişinin enfekte olduğu, 198 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 866'ya, vakaların 105 bin 854'e, iyileşenlerin 72 bin 143'e yükseldiği ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 54 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 652 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 413 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 374'e, vakaların 282 bin 249'a, iyileşenlerin 168 bin 142'ye yükseldiği aktarıldı.