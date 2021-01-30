Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD profesyonel basketbol Ligi NBA'de önceki gece Miami Heat ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Florida eyaletine bağlı Miami şehrindeki American Airlines Arena’da gerçekleşen müsabakayı iki bin seyirci seyretti. Seyirciler içeri alınmadan önce ‘korona’ kontrolünden geçti. Eğitimli köpekler, stada girecekleri tek tek kokladı. Köpekten korkanlar ise hızlı Covid-19 testi yaptırdı. Köpeklerin yanına oturduğu kişiler, şüpheli oldukları gerekçesiyle salona alınmadı. Miami Heat, bu kişilere bilet paralarının iade edileceğini açıkladı. Bu arada Heat, köpeklerle korona taraması yapan ilk spor kulübü olurken bilim dünyasını da karıştırdı. Bazı bilim adamları, bu metodun güvenilir olmadığını söyledi. Ancak daha önce yapılan bir araştırmada köpekler, koronalı kişileri ayırt etme konusunda yüzde 94 başarı sağlamıştı.