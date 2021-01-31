Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris, romantizmi ve tarzıyla “Aşk Şehri” olarak kabul edilir. Ama yeni bir araştırma, Paris’in aşk değil ayrılık şehri olduğunu ortaya koydu. İngiltere’de boşanmış 3.500 kişiye evlilik teklifini ilk olarak nerede aldıkları soruldu. Yüzde 23 ile birincilik Paris şehrinde çıktı. İzlanda’nın Reykjavik şehri yüzde 18 ile ikinci, ABD’de New York şehri de yüzde 14 ile üçüncü sırada geldi. Araştırma, evlilik tekliflerini Paris’te yapmayı düşünenleri endişelendirdi.