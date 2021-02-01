Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Guatemala’da bir sirkte 5 aslan ve 12 kaplan, küçük kafeslerde kalıyor, yemek artıklarıyla besleniyor ve her gün 3 kere gösteri yapmak zorunda bırakılıyordu. İngiltere’de yabani hayvanlarla ilgili faaliyetlerde bulunan bir yardım kuruluşu, uzun mücadeleler ve zorlu bir yolculuk sonrası hayvanları Güney Afrika’daki bir barınağa getirdi. Hayvanlar arasında en kötü durumda olan, Sasha isimli aslandı. Kötü muamele sebebiyle ayağında oluşan yara enfeksiyon kapmış, topallayarak yürüyebilen aslan, kemik kanseri sebebiyle ön sağ bacağını tamamen kaybetmek üzereydi. Animal Defenders International isimli kuruluşun aracılığıyla aslan ameliyat edildi ve bacak kemiğindeki hastalıklı bölüm çıkarılıp yerine 8 santimlik titanyum çubuk takıldı. Çubuğun etrafına da zamanla doğal kemiğe dönüşecek tıbbi malzeme enjekte edildi. Ameliyat sonrası güç toplayan aslan, iki hafta sonra Afrika çalılıklarında serbestçe dolaşacak.