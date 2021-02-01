Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde bir kanguru turistik Murramarang Beach bölgesinde bir eve girerek insanlar içerideyken mutfakta yiyecek aradı. Çok rahat tavırlar sergileyen kanguru, bir kavanozu alıp götürmeye çalıştı. Ev sakinleri, “Kanguru yiyeceklerimizi çalıyor” diyerek olayı filme aldı. Evdekilerin dışarı çıkması için yaptıkları yönlendirmelere aldırmayan kanguru daha sonra evi dolaşarak açık cips paketi buldu ve bir miktar cips yedi. Bölgede kangurular zaman zaman plaja gelerek turistler tarafından besleniyor.