Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib, Hama ve Halep kırsalında çekimlerine başlanan ve tamamen gerçek silahlar ve mühimmatın kullanıldığı dizi için 300’den fazla ev boşaltıldı. Dizinin yönetmeni gerçek bomba ve silahların kullanılmasını yüksek kalitede sahneler elde etmek sebebiyle tercih ettiklerini söyledi.

Esad destekçisi Necdet Anzur’un yönetmenliğini yaptığı dizi Akmar Fi Leyl Halek (Karanlık Gecenin Ayları) ismini taşıyor. Rejim askerlerinin kahramanlık öykülerini konu alan dizi ile ilgili konuşan İdlib Yerel Meclis Sözcüsü Muhammed Hudur, olayın tamamen mezhepçi propaganda olduğunu, onur kırıcı ve nefreti körükleyen bir içerik taşıdığını söyledi. Hudur, şunları söyledi:

Beşşar Esad diziyi yaklaşan seçimlerde propaganda unsuru olarak kullanacak. Dizi çekimleri için geçtiğimiz yıl Rejim-Rusya-İran ittifakının ele geçirdiği yerlerin seçilmesi de özel mesaj içeriyor. Dizi ramazan ayı ile birlikte gösterime girecek. Çekimler kapsamında bombalanan bölgeler arasında Maaret en-Numan ve yakınındaki Deir Şarki bölgesi de bulunuyor. Bu beldede İslam’ın 5. Halifesi Ömer bin Abdülaziz’in mezarı var. Daha önce kundakladılar ve aziz İslam Halifesi’nin naaşına saygısızlık ettiler. Şimdi bu vesile ile bir defa daha saldırıyorlar.

NECDET ANZUR YÖNETMEN

Halepli araştırmacı Muhammed Fuad Süleyman ise dizi konusunda Diriliş Ertuğrul’dan ilham alındığını söyledi. Dizinin yönetmeninin Suriye vatandaşı bir Çerkez olduğuna dikkat çeken Süleyman “Necdet Anzur Halep doğumlu bir Çerkez aileye mensup. Necdet Anzur’un babası İsmail Anzur İstanbul Üniversitesi mezunu. Hatta İsmail Anzur bir dönem İstanbul’da ünlü Türk yönetmen Muhsin Ertuğrul’un yardımcılığını yaptı. Anzur ailesi Türkiye’yi çok yakından takip eden ve Türk dilini iyi konuşan bir aile. Beşşar Esad’ı da Diriliş Ertuğrul’u örnek göstererek ikna etti’’ dedi.

SÜHEYL HASAN BAŞROLDE

Rejim kanadı tarafından çekilen dizi de başrol oyuncuları arasında ismi, Dera, Hama, Lâzkiye ve Halep’te yaşanan birçok kanlı olayla anılan “Kaplan” lakaplı Süheyl Hasan da bulunuyor. Kuvvet en-Nimr olarak isimlendirilen tümenin komutanlığını yapan Süheyl Hasan ile birlikte başka üst düzey askerlere de rol verildi.