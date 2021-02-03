Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir aslan, zürafanın sırtına çıkarken diğer aslanlar da bacaklarına saldırıyordu. Her biri 170 kilo civarında olan aslanlar, saatlerce uğraşmalarına rağmen 800 kiloluk zürafayı devirmeyi başaramadı. Aslanlar sonunda yorulup vazgeçerken mücadeleden zaferle çıkan zürafa da hızla bölgeden uzaklaştı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Francois Pienaar, bu amansız mücadeleyi baştan sona fotoğraflamayı başardı.