Bir aslan, zürafanın sırtına çıkarken diğer aslanlar da bacaklarına saldırıyordu. Her biri 170 kilo civarında olan aslanlar, saatlerce uğraşmalarına rağmen 800 kiloluk zürafayı devirmeyi başaramadı. Aslanlar sonunda yorulup vazgeçerken mücadeleden zaferle çıkan zürafa da hızla bölgeden uzaklaştı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Francois Pienaar, bu amansız mücadeleyi baştan sona fotoğraflamayı başardı.
Zürafa 5 saat boyunca aslanlara direndi ve kazandı
03.02.2021 - 18:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Afrika’da Kruger milli parkında 6 aslanla dev bir zürafa arasında 5 saat süren amansız bir mücadele yaşandı.
Etiketler : zürafa,aslan,haberler,
764943 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/764943.aspx
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