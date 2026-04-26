York City, şampiyonluk maçında Rochdale karşısında 103. dakikada attığı inanılmaz beraberlik golüyle National League şampiyonluğunu dramatik bir şekilde kazandı.

UZATMALARDA GELEN İKİ GOL

Crown Oil Arena'da oynanan maçta uzatma dakikalarına girilirken, üst lige çıkmayı garantilemek için bir beraberliğin yettiği York City, kupayı adeta bir elinden tutmuş durumdaydı. Ancak süre tükenirken maç tam bir kaosa sürüklendi. Mani Dieseruvwe, 96. dakikada Rochdale adına harika bir kafa golü atarak çılgınca sevinçlere ve taraftarların sahaya inmesine neden oldu. Bu galibiyet Rochdale takımının şampiyon olarak üst lige çıkması anlamına geliyordu ve çok önemli o golü bulduklarını düşündüler.

York, yenilen golün ardından tüm oyuncularıyla rakip yarı alana yığıldı ve 103. dakikada Josh Stones'un ayağından inanılmaz bir beraberlik golü bularak şampiyonluğa dramatik bir şekilde ulaştı.

DRAMATİK SONUN ARDINDAN KUTLAMALARDA KAVGA ÇIKTI

Her iki takım taraftar gruplarının duygularının taşmasıyla, atılan iki golün ardından sahaya girmeler yaşandı. Bitiş düdüğünün ardından bir Rochdale taraftarı tarafından çekildiği düşünülen videoda ise olaylar gündem oldu.

York kutlamalarının ortasında, orta saha oyuncusu Hiram Boateng kafası yere değecek şekilde dizlerinin üzerine çökmüş durumdaydı. Ancak sahayı işgal eden bazı taraftarlar, o yerdeyken yanına yaklaştı. İki güvenlik görevlisi taraftarları çekip uzaklaştırmak için olay yerine geldi. Fakat Boateng, ayağa kalkıp Rochdale görevlilerinin etrafından sıyrıldı. Ardından Boateng, taraftara sert bir yumruk attı. Bu darbenin etkisiyle, geriye doğru sendeleyerek sahaya yığılan taraftar yere serildi.

Rochdale ev sahibi tribününden çekilen video kayıtları, birçok taraftarın bu korkunç anlara verdiği şaşkınlık dolu tepkileri gözler önüne serdi.

