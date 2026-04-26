Honda, 23 yıl sonra Kore otomobil pazarından çekiliyor
Japon otomotiv devi Honda’nın Kore’deki satış birimi tarafından yapılan açıklamada, ülkeden çekilecekleri duyuruldu.
Seul'de düzenlenen basın toplantısında, 2026 yılının sonuna kadar Kore'deki araç satışlarının durduracağı açıklandı.
Honda Kore’nin, mevcut müşterilerine hizmet sunmaya devam edeceği belirtildi.
Honda Korea CEO’su Lee Ji-hong, kararın değişen pazar koşulları ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle alındığını belirtse de, Çinli markaların baskısının bu kararda etkili olabileceği de belirtiliyor.
Honda, 2001 yılında motosikletle Kore pazarına girdi ve ardından Mart 2003'te otomobil satış birimini kurdu. Honda, Kore’de bugüne kadar toplam 108.600 otomobil sattı.
Şirket, toplam 420.600 adet motosiklet satışıyla motosiklet pazarındaki en yüksek pazar payını sahip.