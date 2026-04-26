Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken İslam Memiş dikkat çeken bir eşik uyarısında bulundu. Piyasadaki sert dalgalanmalara işaret eden Memiş, bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte yeni bir hareketin başlayabileceğini belirtti. Yatırımcıların ise bu kritik süreçte temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“2026 yılı manipülasyon yılı” diyen Memiş, yatırımcıların güçlü psikolojiye ve sağlam finansal okuryazarlığa sahip olması gerektiğini belirterek, “Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi” dedi.

İran Dışişleri Bakanı’nın Pakistan'a gideceğine yönelik açıklamaların ardından altın fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık yükseliş yaşandığını belirten Memiş, aynı dakikalarda brent petrol fiyatının 108 dolardan yüzde 2,5 oranında sert şekilde geri çekildiğini ifade etti. Bu hareketlerin yalnızca 5 dakika içinde gerçekleştiğini vurgulayan Memiş, piyasalardaki oynaklığın boyutuna dikkat çekti.

Altın için kritik dönemeç! İslam Memiş: Bu seviyeler konuşulacak

Altına olan talebin sürdüğünü verilerle anlatan Memiş, 2026’nın ilk çeyreğinde internet üzerinden kartla yapılan altın alışverişinin 4,8 milyar TL’ye ulaştığını, bunun bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 63 artış anlamına geldiğini söyledi. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payının da yüzde 13,6’dan yüzde 17,2’ye yükseldiğini kaydetti.

Yastık altı altın miktarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Memiş, resmi tahminlerin üzerinde bir rakam öngördüğünü belirterek Türkiye’de bu miktarın 7 bin ton seviyesine yaklaşabileceğini ifade etti.

