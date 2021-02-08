Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alexis Papachelas imzalı makalede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilk Almanya Başbakanı Otto von Bismarck ile başladığı, halen Berlin’in Ankara ile olan politikasını onun ilkelerinin belirlediği ifade edildi. Yeni jeopolitik döneme girilen bu zamanda bu gerçeğin göz önüne alınması gerektiği savunulan yazıda şu ifadelere yer verildi: “Almanya, Türkiye’yi geleneksel nüfuz alanında görür. Berlin, iki ülkenin çok sayıda ana menfaati paylaştığını düşünüyor. Kitlesel mülteci akınının Almanya’nın istikrarını bozması Başbakan Angela Merkel ve yardımcılarında bir soru işareti doğurdu. Merkel, Türkiye’nin mülteci meselesini silah olarak kullanma çabalarının Yunanistan tarafından sınırda etkisiz hale getirildiğini ama aynı durumun Ege Denizi’nde mümkün olmayacağını düşünüyor.”

Merkel’in, Kıbrıs Rum kesimi Doğu Akdeniz’de enerji arama faaliyetleri yürütürken buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göstereceği tepkiyi göz önüne almadığı düşüncesinde olduğu, Fransa’nın da Ankara ile olan tutumundan rahatsız olduğu belirtilen yazıda, “Merkel, küçük ve müflis bir ülke olarak gördüğü Yunanistan’ın savunmaya (özellikle de Almanya’nın dışındaki silahlara) niçin bu kadar yüksek kaynaklar ayırdığını anlayamıyor” denildi. Almanya’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de, kimin haklı ya da haksız olduğuna bakmaksızın, Yunanistan tarafından uzlaşmacı adımlar atılmasından yana olduğu belirtilen yazıda, bu durumun Merkel’in görev süresi son erinceye kadar, hatta Türk azınlık belirleyici olacağı için seçimlerle bile değişmeyeceği iddia edildi. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma çıkmasını ve Türkiye’nin tetiğe basmasını önlemede Merkel’in önemli rol oynadığını belirten yazar, Berlin ile Paris’in tamamen zıt yaklaşım içinde olduklarını, Avrupa Birliği’nde yönetimin büyük ölçüde Alman me