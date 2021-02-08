Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berlin'in Schoeneberg bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki bir şahıs, 4 Şubat'ta bir apartmanın bahçesinde el yapımı bomba patlattı. Patlamanın ardından gelen ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, şahsı gözaltına aldı. Berlin Başsavcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, patlayıcılarla ilgili yasaları ihlal etmekten gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada 9 adet EYP daha bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, patlama sırasında olay yerinde bulunan ve gözaltına alınan diğer bir şahsın ise evinde yapılan arama sonrasında serbest bırakıldığı belirtildi.



Berlin polisi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, bir apartmanın bahçesinde meydana gelen patlamaya karıştıkları şüphesi ile 4 Şubat akşamı 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Bahçede yapılan aramada ikinci bir patlayıcının bulunduğunu kaydeden polis, gözaltına alınanlardan birinin evinde de şüpheli kimyasallar bulunduğunu aktarmıştı. Berlin polisi, yaşanan olay hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.