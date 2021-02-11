Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Başkanı İbrahim Alcı ve Fransa İslam Toplumu Millî Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, üzerinde değişiklikler yapılmadığı sürece “Fransa İslam’ı Prensipler Tüzüğü’nü” imzalamama konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Aynı zamanda Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Alcı ve CFCM Genel Sekreterliğini yapan Sarıkır, son dönemde ülkede tartışma konusu olan tüzüğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Şu an zor dönemler yaşıyoruz. Her taraftan baskı geliyor” ifadesini kullanan Alcı, Fransa’da imamların dinî bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay sürecini oluşturmayı hedefleyen Ulusal İmamlar Konseyinin kurulmasının Müslümanlar için önemli olduğunu ancak "bazı maddeleri Müslümanların aleyhine" olan bu tüzüğü bu hâliyle imzalamak istemediklerini söyledi. Alcı, Fransa'daki diğer Müslüman derneklerden kendilerine destek mesajları geldiğini belirterek “600-700 cami ve dernek bizim arkamızda. Fransa’da 2.500 cami var” dedi. Bir süredir ülkedeki imamlar ve derneklerle istişare ederek vardıkları sonucu CFCM ve İçişleri Bakanlığına yazılı olarak ilettiklerini kaydeden Alcı “Tüzüğü imzalamadık ve bu medyada geniş yer buldu. Bize İslamcı ve terörist olarak bakıyorlar” diye konuştu.

ANAYASAYA AYKIRI

Tüzükte dinî değerler ve imamlar hakkında “yakışmayan” ifadelerin bulunduğunu söyleyen Fatih Sarıkır ise, bunların kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Tüzükte din ile Fransa'nın birbirlerine karşıt gibi gösterilmesine ve Fransız yasalarının dinden üstün olması gerektiğine yönelik ifadelere de tepki göstererek “Bu Fransız kanunlarına aykırı. 1905 yasasına göre din ile devlet birbirinden ayrılıyor. Fransa bu konuda dünyaya örnek olmuştur. Laiklik konusunda da dünyaya örnek oldu” değerlendirmesinde bulundu. Fatih Sarıkır, “(Tüzüğü imzalamamaları sebebiyle) Psikolojik baskı var, yok diyemeyiz. Medyalardan duyuyoruz, bazı siyasiler, bunu siyasi alana çekip malzeme hâline getiriyorlar. Fransa'da da yakında seçimler olacak. Psikolojik baskı var. İnancımızla ilgili konularda doğru düşündüğümüz değerleri dikkate alacağız. Baskı olabilir ama buna karşı da tavrımız var” değerlendirmesinde bulundu.