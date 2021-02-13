Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri, bu yıl İngiltere'nin ev sahipliğinde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirvede bir araya geldi. Toplantıda global ekonominin toparlanma süreci, dijital teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi, ekonomik açıdan zayıf durumda olan ülkelerin desteklenmesi gibi konuların yanı sıra Covid-19 salgını ve etkilerinin ele alındığı öğrenildi.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso toplantıda düşük gelirli ülkelerin yeterli korona virüs aşısına erişimini sağlamanın yolları konusundaki tartışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu. Ülkelerin toparlanma beklentilerini ekonomi politikalarını da göz önünde bulundurarak belirlemesinin önemine dikkat çeken Aso, finansal tedbirlerin her ülkenin durumu ve yapısal sorunları ışığında ele alınması gerektiğini ifade etti.

Aso toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ise, düşük gelirli ülkeler için borç hafifletme tedbirlerinin de görüşmelerin parçası olduğunu kaydetti.