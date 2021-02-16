Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin çağrılarına rağmen, terör örgütüne desteklerini kesmeyen Batılı ülkeler, kalleş saldırıya karşı cılız kınama mesajları yayınladı. Sözde insan hakları ve demokrasi savunucusu Batı ülkeleri, terör örgütü PKK'ya karşı çifte standardına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, “Görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın bu katliamına karşı sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar. Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve ‘Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi’ anlayışı devam ediyor” dedi. PKK her ne kadar AB ve ABD'nin terör listesinde yer alsa da, Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyet gösteren bir örgüt. ABD’den ise yoğun şekilde silah ve mühimmat desteği alıyor. Çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşunun bulunduğu Fransa'da ise örgüt, rahatça propaganda yapıyor ve üye devşiriyor. Örgüt temsilcileri Paris'te saraylarda ağırlanırken birçok Fransız siyasetçi Suriye ve Irak'ta PKK’lılarla bir araya geliyor. PKK'nın geniş bir faaliyet alanı bulduğu diğer bir ülke de Almanya. Sıkı sık Almanya'da Türklere ait iş yerlerine zarar veren terör örgütü yandaşları, ülkede büyük bir ekonomi ağı yönetiyor. PKK, İngiltere'de de bir yandan sivil toplum yöneticileri aracılığıyla İngiliz siyasilerle yakın ilişkiler kurarken diğer yandan uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor.