Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadelede yol haritasını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükumeti de raporunda sonbaharda yeniden aşılama programı başlatılmasının planlandığına işaret etti. Hükumet, “yeniden aşılamanın hastalıkla mücadelenin düzenli bir parçası olacağını” bildirdi. 68 sayfalık raporda, “Çoğu aşının, sağladığı koruma zamanla azalabilir. Ayrıca ortaya çıkabilecek virüs varyantları da aşıları daha az tesirli kılabilir” denildi.