Salgınla mücadelede yol haritasını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükumeti de raporunda sonbaharda yeniden aşılama programı başlatılmasının planlandığına işaret etti. Hükumet, “yeniden aşılamanın hastalıkla mücadelenin düzenli bir parçası olacağını” bildirdi. 68 sayfalık raporda, “Çoğu aşının, sağladığı koruma zamanla azalabilir. Ayrıca ortaya çıkabilecek virüs varyantları da aşıları daha az tesirli kılabilir” denildi.
Ömür boyu Covid aşısı yaptırmak gerekebilir
23.02.2021 - 12:08 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim adamları daha geçen ilkbahar geliştirilmeye başlanan koronavirüs aşılarının hastalığa karşı ne süreyle koruma sağladığını tam olarak bilmiyor. Bu yüzden koronavirüs aşılarının aynı grip aşısında olduğu gibi her kış yapılmasının gerekeceği ifade ediliyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Covid aşısı,
769822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/769822.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER