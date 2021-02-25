Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcı Athanasios Rantos'un bağlayıcılığı bulunmayan görüşünde, Macaristan'da çıkarılan yasanın iltica isteyenlere uluslararası koruma sağlama olasılığını zayıflattığı belirtildi.

Macaristan'da 2018'de çıkarılan yasal düzenlemelerin ayrıca iltica isteyen kişilere hukuki yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara engelleme getirdiği ifade edildi. Düzenleme, bu kişilere 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu.

Görüşte, ilticacıların kabul edilmemesi için getirilen yasal zeminin, Macaristan'ın AB hukukundan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

AB Komisyonu, Macaristan'ın iltica yasalarına uymadığı gerekçesiyle 2018'de mahkemede dava açmıştı. AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı, çoğunlukla başsavcılığın görüşleri doğrultusunda karar veriyor.