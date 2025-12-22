Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde talasemi hastası beş çocuğun HIV testi pozitif çıktı. Yetkililer, durumun kan transfüzyon işlemi sırasında gerçekleştiğini iddia ederken haberi alan aileler ortalığı ayağa kaldırdı. Sağlık yetkilileri, hasta çocukların durumunu incelemek ve tedavi için çalışma başlattı.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde, yaşları 3 ile 15 arasında değişen talasemi hastası beş çocuğun HIV testi pozitif çıktı. Çarşamba günü yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vakaların Ocak-Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan rutin taramalarda tespit edildiği belirtildi.

Hindistanda korkunç ihmal! Kan nakli yapılan hasta çocuklara HIV virüsü bulaştı

KAN NAKLİ SIRASINDA BULAŞTI

Satna bölgesinde yaşayan talasemili çocuklara birden fazla donörden kan nakli yapılmıştı. Sağlık yetkilileri, nakillerin hem devlet hastanelerinde hem de özel kliniklerde yapıldığını belirtti.

Yapılan taramalarda HIV testi pozitif çıkan tüm çocukların acil bir şekilde tedavi altına alındığı kaydedildi. Haberi alan Hindistanlı aileler ise ortalığı ayağa kaldırdı. Yetkililer, benzer olayların birkaç hafta önce Jharkhand eyaletinde yaşandığını hatırlattı; orada da talasemi hastası beş çocuğun kan transfüzyonları sonrası HIV kaptığı bildirilmişti.

Hindistanda korkunç ihmal! Kan nakli yapılan hasta çocuklara HIV virüsü bulaştı

HIV virüsü, cinsel ilişki, güvenli olmayan tıbbi uygulamalar veya enfekte kan nakilleri yoluyla bulaşabiliyor. Günümüzde ölümcül olmasa da ömür boyu takip ve tedavi gerektiren hastalık, Hindistan’da 2,5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Her yıl yaklaşık 66.400 yeni vaka kaydedilirken, hükümet verilerine göre 1,6 milyondan fazla kişi antiretroviral tedavi merkezlerinde ömür boyu tedavi görüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası