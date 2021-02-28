Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Her sene binlerce kişinin yüzünde tükürük bezi tümörleri oluşuyor. Bu tümörlerin yüzde 80’i iyi huylu ve hızla büyüseler de vücudun diğer bölgelerine yayılmıyor. Ama ameliyatla alınmaları çok riskli. Çoğu cerrah, neyle karşılaşacağını ancak ameliyat sırasında tam olarak görebiliyor, bu sebeple sinirlerdeki tahribattan dolayı hastaların dörtte birinde kısmi yüz felci oluşuyor. Bunlar gözlerini kapatamıyor, dudaklarını oynatamıyor, düzgün bir şekilde yeyip içemiyor. Çoğunda hissiyat zamanla yeniden geliyor ama 50 vakadan birinde hasar, kalıcı oluyor. İngiltere’de University College London Hospital, bu riskin ortadan kaldırılması için sanal gerçeklik gözlükleri kullanıyor. Yüz ameliyatı için önce tümörlü bölgenin detaylı bir filmi çekiliyor. Microsoft tarafından geliştirilen HoloLens teknolojisiyle, 3 boyutlu gerçek görüntüden bir hologram cerrahların kafasındaki cihaza yansıtılıyor ve cerrahlar da bunun üzerinde tüm detaylarıyla ameliyatı gerçekleştiriyor. Bu şekilde sinirlere verilen tahribat çok azaldığı için yüz felci de daha az görülüyor. İngiltere’de 30 hasta üzerinde denenen yöntemin, ileride yaygınlaşması bekleniyor. NASA bilim adamları da bu teknolojiyi Mars’ın dijital versiyonunu oluşturmada kullanıyor.