Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman tarafından onaylandığına dair istihbarat raporu iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. Şimdi de 11 Eylül 2001 terör saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler, saldırılarda Suudilerin rolleriyle ilgili gizli dosyaların açıklanmasını talep etti. Bu, gerçekleşmesi halinde iki ülke ilişkilerini daha da gerecek. Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıda babasını kaybeden ve mağdur ailelerin sözcülüğünü yapan Brett Eagleson, “İki sene önce bir adamın öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporlarını yayımlayan hükumet, 20 sene önce 3.000 kişinin ölümüne yol açan saldırılarla ilgili raporları nasıl açıklamaz anlayamıyorum” dedi. Trump yönetimi, Suudi hükumetine dava açan ailelerin geçen sene daha fazla belge görmek için yaptıkları başvuruyu reddetmişti. Zamanın Adalet Bakanı Bill Barr, raporların açıklanmasının milli güvenliğe zarar vereceğini ifade etmişti. Kayıp yakınları, bu kez ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanı olarak atadığı Merrick Garland’a mektup göndererek “Adalet sistemindeki bu çarpıklığı gidermenizi, nihayet Suudi Arabistan'ı sorumlu tutabilmemiz için Adalet Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğumuz belgeleri ve iş birliğini derhal sağlamasını rica ediyoruz” dediler.