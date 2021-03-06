Lavrov'un liderlerle ülkeler arası iş ortaklıklarını genişletmeye odaklanacağını ve enerji sektöründeki işbirliği konularını görüşeceğini kaydeden Zaharova, aynı zamanda görüşmede Suriye, Libya, Yemen ve Körfez'deki krizlerin çözümü ile İsrail-Filistin çatışması konularında ele alınacağını bildirdi.
Lavrov, Körfez turuna çıkıyor
06.03.2021 - 05:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8-12 Mart tarihleri arasında Birleşik Arap Emîrlikleri, (BAE) Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edeceğini ifade etti.
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