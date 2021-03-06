Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrov'un liderlerle ülkeler arası iş ortaklıklarını genişletmeye odaklanacağını ve enerji sektöründeki işbirliği konularını görüşeceğini kaydeden Zaharova, aynı zamanda görüşmede Suriye, Libya, Yemen ve Körfez'deki krizlerin çözümü ile İsrail-Filistin çatışması konularında ele alınacağını bildirdi.