Lavrov'un liderlerle ülkeler arası iş ortaklıklarını genişletmeye odaklanacağını ve enerji sektöründeki işbirliği konularını görüşeceğini kaydeden Zaharova, aynı zamanda görüşmede Suriye, Libya, Yemen ve Körfez'deki krizlerin çözümü ile İsrail-Filistin çatışması konularında ele alınacağını bildirdi.