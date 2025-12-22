AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medyadan da duyurusunu yaptığı teknoloji ürününün ne olduğunu Meclis kürsüsünden açıkladı. Varank, hibrit roket motorunun yörüngesel ateşlemesini başarabilen dünyadaki ilk ülkenin de Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde şahsı adına söz aldı.

AK Parti olarak sanayi, nükleer, uzay, sağlık, enerji, otomotiv, savunma sanayi gibi birçok alanda "ilkleri" gerçekleştirdiklerini, deprem bölgesini ayağa kaldırdıklarını belirten Varank, "Bunun gibi nice başarı, milletimizden aldığımız emanete sahip çıkan iradenin eseridir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle yan yana, hiç durmadan koşmaya, yorulmaya, gayret etmeye devam edeceğiz." dedi.

Herkes ne olduğunu merak ediyordu! Varank, Meclis'te anlattı

"ÜLKEMİZ RAKİPLERİNDEN BİR ADIM ÖNDE"

Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01'in, hibrit motorunu uzayda ateşleyerek yörünge değişikliği gerçekleştirmesini anımsatan Varank, "Hibrit roket motorunun yörüngesel ateşlemesini başarabilen dünyadaki ilk ülke Türkiye oldu. Ülkemiz, geliştirdiği daha maliyet etkin ve daha güvenli bu sistemle uzay yarışında artık rakiplerinden bir adım önde." diye konuştu.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ANLAYIŞIMIZIN BİR ÜRÜNÜ"

AK Partili Varank, sosyal medyadan da paylaştığı ateşlemedeki itki sisteminde kullanılan yakıt materyalini göstererek, "Elimde gördüğünüz bu yakıt, 90 kilo ağırlığındaki faydalı yükü, yer yüzünden kilometrelerce yukarıya, uzayda alçak yörüngede ateşlerseniz bin kilometrenin ötesine çıkarabilir. İşte bizim yüksek teknoloji anlayışımızın bir ürünü." ifadelerini kullandı.

CHP'YE 'BANTLI' GÖNDERME

CHP'lilerin uzay işlerinden pek anlamadığını söyleyen ve kürsüden "bant" gösteren Varank sözlerine şöyle devam etti:

"İşte bu CHP'nin teknolojideki rekabetçilik anlayışının bir ürünü. Bant deyip geçmeyin, her türlü yolsuzluğun, kirli ilişkinin, gömleğinize dökülen çorba görüntülerinin kaydedilmesinin önüne geçebiliyor. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden partinin bir asır sonra ülkemize hediyesi bu. İşte bizim uzayda rekabet için geliştirdiğimiz ürün, İşte CHP'nin adaletten kaçmak için geliştirdiği ürün. Bu fark ortada. Evet, maalesef trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir belediye başkanı, sahip olduğu şirketin genel müdürünü ve belediye bürokratlarını yanına alıp müteahhitlerle niye otel odalarında buluşur? Bir değil iki değil, defalarca aynı isimlerle otellerde neden buluşur? Gizli odalar tutuluyor, kameralar bantlanıyor, bavullarla jammerlar taşınıyor. 'Bu nasıl iş' diye sorduğumuzda da 'güvenlik için' diyorlar. Bir şehrin belediye başkanı çıkıyor, müteahhitlerle yaptığı otel köşelerindeki buluşmaları bize 'milli güvenlik kurulu toplantısı' diye yutturmaya çalışıyor. Siz herkesi kör, alemi sersem mi zannediyorsunuz? Kameraları bantlayabilirsiniz ama feraset sahibi milletimizin gözüne asla perde çekemezsiniz."

