Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İngiltere’de son 5 senede çocuklar tarafından 39.635 araba hırsızlığı vakası gerçekleştirildi. Çocuk hırsızların sayısı her geçen gün artarken, yaşları da 6 yaşına kadar düşebiliyor. İngiltere polisi, çocukların organize suç örgütleri tarafından hırsızlığa yönlendirildiği görüşünde. Polise göre çeteler, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak çocukları ayartıyor. West Midlands polis yetkilisi Sir David Thompson, çeteler tarafından çocuklara içinde hırsızlık yapacakları arabalarla ilgili liste gönderildiğini ve çocukların nakit, kıyafet ya da spor ayakkabı vaadiyle hırsızlığa sevk edildiğini açıkladı. Thompson’a göre bu çeteler genelde uyuşturucu kaçakçılığıyla da alakalı. Polis kayıtlarına göre sadece 2019’da 6.756 arabada hırsızlık, yaşları 18 ve altındaki çocuklar tarafından işlendi. Başkent Londra arabalardan hırsızlık vakalarında ülkede başı çekiyor. Şehirde 2015-2019 yıllarında 18 yaşından küçükler tarafından bu tür 9.476 suç işlendi, bunun 7.847’ini 11-15 yaşları arasındaki çocuklar oluşturuyor.