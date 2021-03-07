Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6.000 sterline (62.000 TL) bir Mercedes LWB Sprinter satın alan Stevens, üzerine 8.000 sterlin de harcayarak, 8 ayda minibüsünü içinde mutfağı, yemek alanı, odası, dolapları olan dört başı mamur bir eve dönüştürdü. Tüm aracı satın aldığı malzemelerle bizzat kendisi yapan Stevens, araçta kendisini en çok zorlayanın, 5 kişinin uyuyabileceği oda yapmak olduğunu ifade etti. Son olarak aracı estetik hale getirmeye çalışan Stevens, açık havalarda geziyor, yağmurlu havalarda da ailesiyle birlikte araç içinde tv seyrediyor, PlayStation 4 oynuyor. Aile, yurt dışına seyahat edebilmek için dört gözle koronavirüs sınırlamalarının kalkmasını bekliyor.