Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esad Moskova'ya götürüldü

Rus güçlerinin ana karargahı Himeymim'den yapılan açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi görmek için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Beşşar Esad tedavi altında ve iyileşmesini umuyoruz" denildi.