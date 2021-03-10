Beşşar Esad Moskova'ya götürüldü
Rus güçlerinin ana karargahı Himeymim'den yapılan açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi görmek için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Beşşar Esad tedavi altında ve iyileşmesini umuyoruz" denildi.
Esad Moskova’da tedavi altına alındı
10.03.2021 - 15:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad'ın Moskova’da tedavi altına alındığını duyurdu.
Beşşar Esad Moskova'ya götürüldü
Etiketler : rusya,ivanov,esad,
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