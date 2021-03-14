Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 335 milyondan fazla koronavirüs aşısının uygulandığını, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini ve son olarak Johnson and Johnson'ın Covid-19 aşısına acil kullanım için onay verildiğini bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

ADALETSİZLİK VAR

Ghebreyesus "Aşıdan hayatını kaybeden yok ancak virüs yüzünden en az 2,6 milyon kişi can verdi. Bu yüzden aşılar olabildiğince hızlı ve eşit şekilde dağıtılmalı. Çünkü uzadıkça daha fazla insan ölmeye devam edecek" uyarısında bulundu. Küresel çapta uygulanan 335 milyon doz aşının 144 ülkede yapıldığını, bunların yüzde 76'sının ise sadece 10 ülkede uygulandığına dikkati çeken Ghebreyesus "Aşıların adaletsiz dağılımı, pandemiyi sona erdirmek ve küresel bir iyileşme sağlamak için en büyük tehdit olmaya devam ediyor" uyarısı yaptı. Ayrıca DSÖ'nün küresel aşı programı "The ACT Accelerator" Programı için ülkelerin sadece 11 milyar dolar taahhütte bulunduğunu, 22,1 milyar dolar finansman açığı olduğunu söyledi.