Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Las Vegas şehrinde Tory McKenzie (41), kendisiyle birlikte kalan 2 yaşındaki torunu Amber McKenzie’nin geceleri biriyle konuşması üzerine çocuğun odasına harekete duyarlı kameralar yerleştirdi. Genç babaanne, 4 gün sonra görüntüleri inceleyince gördüklerine inanamadı. Odada ayakta, kafası boynuzlu, pençeleri uzun biri duruyordu. O günden bu yana Amber ve abisi, anne-babalarının yanında kalıyor. “2 yaşındaki torunum bundan korkmuyor, onu arkadaşı olarak görüyor. Ama 2 gün önce torunuma ‘Buradan gidin’ demiş” diyen 5 çocuk annesi Tory, bu esrarengiz olayla ilgili olarak yardım almak için hikayesini Facebook’ta paranormal olaylarla ilgili bir grupta paylaştı. Çoğu kişi kadına destek verirken bazıları da görüntünün fake (sahte) olduğunu iddia etti. Tory, “Ben pek teknolojiden anlamam. Görüntüyle nasıl oynanacağını da bilmem. Maksadım ilgi çekmek olsaydı görüntüyü ortak grupta değil kendi Facebook sayfamda paylaşırdım” diye konuştu.